Milan Allegri prima di Bologna | Pensiamo solo alla partita

Domani sera il Milan va in campo a Bologna per la 23ª giornata di Serie A. Allegri si presenta alla partita con un obiettivo chiaro: vincere. La squadra affronta l’ultima sfida del weekend con la voglia di conquistare tre punti fondamentali per mantenere il secondo posto e tenere il passo dell’Inter, che ora dista otto punti. L’allenatore ribadisce che il focus è solo sulla partita, niente calcoli o scommesse.

Il Milan chiuderà domani sera la 23ª giornata di Serie A sul campo del Bologna, con calcio d’inizio alle 20:45, cercando tre punti chiave per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League e per restare in scia dell’ Inter, oggi distante otto lunghezze. Alla vigilia, Massimiliano Allegri ha fatto il punto tra campo, infermeria e scenari di mercato, tracciando una linea chiara: concentrazione totale sulla partita. Allegri e il rinnovo di Maignan. In conferenza stampa, l’allenatore rossonero ha accolto con soddisfazione il rinnovo di Mike Maignan, definendolo senza giri di parole «uno dei tre migliori portieri in Europa». 🔗 Leggi su Milanzone.it

