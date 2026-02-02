Domani sera il Milan va in campo a Bologna per la 23ª giornata di Serie A. Allegri si presenta alla partita con un obiettivo chiaro: vincere. La squadra affronta l’ultima sfida del weekend con la voglia di conquistare tre punti fondamentali per mantenere il secondo posto e tenere il passo dell’Inter, che ora dista otto punti. L’allenatore ribadisce che il focus è solo sulla partita, niente calcoli o scommesse.

Il Milan chiuderà domani sera la 23ª giornata di Serie A sul campo del Bologna, con calcio d’inizio alle 20:45, cercando tre punti chiave per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League e per restare in scia dell’ Inter, oggi distante otto lunghezze. Alla vigilia, Massimiliano Allegri ha fatto il punto tra campo, infermeria e scenari di mercato, tracciando una linea chiara: concentrazione totale sulla partita. Allegri e il rinnovo di Maignan. In conferenza stampa, l’allenatore rossonero ha accolto con soddisfazione il rinnovo di Mike Maignan, definendolo senza giri di parole «uno dei tre migliori portieri in Europa». 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Allegri prima di Bologna: «Pensiamo solo alla partita»

Approfondimenti su Milan Bologna

Prima della semifinale di Supercoppa Italiana, Allegri ha sottolineato che il focus del Milan è sulla partita e sul recupero dei giocatori, spiegando l’assenza di Modric e Bartesaghi a causa di problemi fisici.

Nella sfida tra Roma e Milan terminata 1-1 all’Olimpico, le due squadre hanno mostrato due volti distinti nel corso della partita.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Allegri furioso dopo Milan-Bologna! Tifosi sotto shock

Ultime notizie su Milan Bologna

Argomenti discussi: Roma Milan, Allegri: 'Per la Champions siamo in 4 per 3 posti. Serve fatica e stare zitti'. Video; Allegri: Saelemaekers? Adesso decido. Leao dolorino, e per la Champions bisogna stare zitti; Milan, la fortuna di Allegri e ammennicoli vari; Milan, Allegri durissimo sfogo alla domanda su Conte: prima esplode poi zittisce tutti.

Milan, Allegri: Vicino il rientro di Gimenez. Su Fullkrug: Quel dito prima o poi si rincolleràMassimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presenziato in conferenza stampa oggi nel giorno della chiusura del calciomercato ma anche la vigilia del. tuttomercatoweb.com

Milan, Allegri: Contento per il rinnovo di Maignan. Cinque squadre per tre posti, ora la Juventus si è avvicinata...Nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara contro il Bologna, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri ha espresso tutta la sua soddisfazione per il rinnovo ... tuttojuve.com

#Milan, #Allegri in conferenza stampa: " #Saelemaekers out, #Pulisic ha la bolsite. #Leao sarà a disposizione nonostante il problema al pube" x.com

Allegri alla vigilia di Bologna-Milan https://mdst.it/45Mz6n8 #SportMediaset facebook