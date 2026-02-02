Microcriminalità in città la Cna lancia l’allarme sulla sicurezza

La microcriminalità torna a preoccupare i cittadini. La Cna lancia l’allarme e parla di un aumento di episodi che non sono più casi isolati, ma stanno creando un senso di insicurezza diffuso. La situazione si fa più difficile da gestire e molti si chiedono cosa si possa fare per tutelare meglio le persone nelle strade della città.

Un clima di insicurezza che non riguarda più singoli episodi isolati, ma che sta assumendo i contorni di un problema collettivo. È la fotografia tracciata dalla Cna di Canicattì, che esprime forte preoccupazione per il ripetersi di furti, rapine e aggressioni nel territorio cittadino. Secondo l'associazione, la microcriminalità sta incidendo in modo profondo sulla qualità della vita quotidiana, alimentando un diffuso senso di paura tra cittadini, famiglie e operatori economici.

Cna Toscana Centro evidenzia una crisi di lunga durata: la deindustrializzazione che ha colpito l’area di Prato e Pistoia.

