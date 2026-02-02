Michael Jackson audio inediti nel documentario | I bambini vogliono toccarmi a volte mi metto nei guai

Michael Jackson torna sotto i riflettori con un nuovo documentario,

L'artista torna al centro dell’attenzione con alcune registrazioni audio inedite incluse nel nuovo documentario The Trial, che riporta alla luce pezzi in cui parla Jackson del suo rapporto con i bambini e della propria esperienza personale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Michael Jackson Documentario

Michael Jackson ha rivelato in un documentario di aver avuto spesso problemi con i bambini che volevano toccarlo e abbracciarlo.

Nuove registrazioni inedite di Michael Jackson sono saltate fuori in cui il cantante parla senza filtri dei suoi rapporti con i bambini.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

My Son, Michael Jackson | Joe Jackson In His Own Words | Full Documentary (4K 2160p) | the detail.

Ultime notizie su Michael Jackson Documentario

Michael Jackson, audio shock nel documentario: I bambini vogliono toccarmi, a volte mi metto nei guaiL'artista torna al centro dell’attenzione con alcune registrazioni audio inedite incluse nel nuovo documentario The Trial, che riporta alla luce pezzi ... fanpage.it

Michael Jackson, audio choc nel documentario The Trial: I bambini volevano abbracciarmiNel documentario The Trial emergono audio inediti di Michael Jackson sui bambini. Le frasi choc riaccendono il dibattito ... rumors.it

"I bambini si innamoravano della mia personalità e volevano toccarmi e abbracciarmi, e questo a volte mi metteva nei guai". Sono le ultime dichiarazioni shock della defunta superstar del pop statunitense Michael Jackson contenute in alcune registrazioni a - facebook.com facebook

Michael Jackson: da domani la compilation “Number Ones” in vinile #MichaelJackson #NumberOnes x.com