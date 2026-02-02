Mi sento stanco | l’energia che cambia con l’età

Un uomo si confida con sincerità, raccontando di sentirsi sempre più stanco con il passare degli anni. Dice di non riuscire più a stare in piedi a lungo, di perdere equilibrio mentre cammina e di avere problemi di memoria. La sua voce rivela un disagio che molti anziani possono riconoscere.

“Mi sento stanco”, “Non posso stare a lungo in piedi”, “Non ho equilibrio nel camminare”, “Sto perdendo la memoria”. Sono affermazioni che ascolto sempre più spesso da donne e uomini con il passare degli anni. Questi segnali sono espressione di un cambiamento nella produzione di energia del nostro corpo. All’interno delle cellule esistono strutture deputate alla produzione di energia metabolica: i mitocondri. La molecola che fornisce energia alle cellule si chiama adenosintrifosfato (ATP) e nasce proprio nei mitocondri. Ogni cellula possiede un numero diverso di mitocondri. Cervello, cuore e muscoli sono gli organi che ne contengono di più, perché richiedono grandi quantità di energia metabolica. 🔗 Leggi su Lortica.it

