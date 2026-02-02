Mette un annuncio su un sito di incontri | trova due giovani che lo rapinano e lo minacciano con le armi

Questa mattina un uomo di 28 anni del quartiere Campasso è stato vittima di una rapina davanti alla sua stessa porta. Aveva risposto a un annuncio su un sito di incontri, ma quando i due giovani sono arrivati a casa sua, hanno tirato fuori armi e lo hanno minacciato. La scena si è trasformata in un episodio di violenza, con i rapinatori che si sono impossessati di quello che volevano, lasciando il 28enne sotto shock.

In due si presentano a casa di un 28enne al Campasso e lo costringono a prelevare 500 euro: arrestati un 25enne e un minorenne L'appuntamento fissato online si è trasformato in una rapina a mano armata. Due giovani si sono presentati a casa di un 28enne del Campasso dopo aver risposto a un annuncio su un sito di incontri, ma una volta entrati hanno tirato fuori un coltello e una pistola scacciacani, terrorizzando la vittima. Il ragazzo, sotto minaccia, ha spiegato di avere con sé solo cinque euro, ma ha aggiunto di poter prelevare del contante. A quel punto i due, uno maggiorenne e uno di 16 anni, gli hanno preso l'auto.

