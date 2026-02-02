La principessa Mette-Marit si trova di fronte a una crisi difficile. A meno di un giorno dall’inizio del processo che ha attirato l’attenzione in Norvegia, suo figlio Marius Borg è stato arrestato di nuovo. L’intera famiglia si prepara a dover affrontare un momento complicato, mentre l’arresto arriva proprio all’indomani di quello che viene chiamato il “processo del secolo”.

Il momento non potrebbe essere peggiore. A meno di 24 ore dall’inizio di quello che è stato definito in Norvegia il processo del secolo, Marius Borg, il figlio che la Principessa Mette-Marit ha avuto prima del suo matrimonio con il Principe ed erede al trono Haakon, è stato nuovamente arrestato. Il 29enne è finito in manette – per la quarta volta – per aggressione, minacce con un coltello e violazione di un ordine restrittivo. Mette-Marit di Norvegia, il figlio Marius Borg arrestato. A meno di 24 ore dall’inizio del processo che lo vede accusato di 38 reati, tra cui stupro di più ragazze e abusi domestici, Marius Borg, figlio maggiore della principessa Mette-Marit di Norvegia, è stato arrestato nuovamente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia, il figlio arrestato il giorno prima dell’inizio del processo

Marius Borg, figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia, ha ammesso di aver trasportato 3,5 chili di marijuana.

Questa mattina si sono ritrovati davanti al Tribunale di Oslo per il processo contro Marius Borg, il figlio della Principessa Mette-Marit.

Marius Borg, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, ammette di aver trasportato 3,5 chili di marijuana e altri cinque reati a due settimane dall'inizio del processo; Le scabrose mail della principessa di Norvegia a Epstein; Marius Borg, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, a processo: La famiglia reale non sarà in aula. Sarà un dibattimento giusto e rigoroso; Salgono le accuse per Marius, figlio della principessa Mette-Marit. Ha trasportato 3 kg di marijuana.

