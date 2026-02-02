Metro C Colosseo | così un’idea incredibile unisce archeologia e architettura urbana

Questa mattina i lavori per la linea Metro C a Colosseo sono stati presentati con entusiasmo. L’obiettivo è unire archeologia e architettura moderna, creando un collegamento che valorizza il patrimonio storico e migliora la rete di trasporti. Il progetto, che ha richiesto anni di studi e autorizzazioni, prevede l’integrazione di strutture antiche con nuove stazioni sotterranee. L’intervento rappresenta un esempio di come si può innovare senza dimenticare la storia, portando avanti un’idea che sembra uscita da un sogno. I primi test sono già in corso e i cittadini

Se oggi esiste un'idea credibile di rinascita per Roma, non passa dalle grandi operazioni immobiliari, ma da progetti pubblici capaci di tenere insieme infrastrutture, cultura e spazio urbano. È in questa direzione che vanno due interventi apparentemente distanti e invece profondamente convergenti: la nuova stazione Colosseo–Fori Imperiali della Metro C, con progetto di allestimento degli spazi interni e delle aree museografiche degli architetti Filippo Lambertucci e Andrea Grimaldi (Sapienza Università di Roma), e il Museo delle Periferie a Tor Bella Monaca (in fase di realizzazione), ideato da Giorgio de Finis.

