Meteo | settimana instabile torna il maltempo a Padova e in tutta la regione

Questa settimana torna il maltempo a Padova e in tutta la regione. Gli esperti di 3BMeteo.com prevedono pioggia già in serata lunedì, dopo una giornata di nuvole sparse. Le temperature restano basse e il cielo si manterrà coperto nei prossimi giorni.

Il maltempo entrerà nel vivo martedì e mercoledì con precipitazioni diffuse e cieli plumbei che lasceranno poco spazio al sole. Decisamente meglio domenica, con temperature in rialzo. Le previsioni degli esperti 3BMeteo.com Gli esperti di 3BMeteo.com prevedono che il lunedì a Padova si chiuderà con l'arrivo delle prime piogge serali dopo una giornata parzialmente nuvolosa. Il maltempo entrerà nel vivo martedì e mercoledì con precipitazioni diffuse e cieli plumbei che lasceranno poco spazio al sole. I termometri resteranno stazionari su valori invernali, con massime non oltre i 7-8°C e minime frizzanti intorno ai 3-4°C.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

