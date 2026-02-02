Meteo peggioramento in arrivo | pioggia da stasera e avviso meteo per domani

Questa sera in Toscana arriveranno piogge intense e il maltempo si farà sentire anche domani. Le previsioni indicano un peggioramento improvviso, con nuvole in aumento e temporali in arrivo. La Protezione Civile ha già diramato un avviso per la giornata di domani, invitando a fare attenzione ai possibili disagi.

FIRENZE – Il meteo cambia registro. Dopo le ore di stabilità, una perturbazione si affaccia sulla regione. Già da questa sera sono attese le prime precipitazioni. La pioggia interesserà inizialmente le zone di nord-ovest, per poi estendersi durante la notte al resto del settentrione e, successivamente, a tutta la Toscana. Di conseguenza, la protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino. È stato attivato il codice giallo per tutta la giornata di domani (3 febbraio). Due le criticità monitorate dalla Sala operativa. La prima riguarda il rischio idrogeologico sulla Toscana nord-occidentale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Previsioni meteo per la Campania indicano un peggioramento tra oggi e domani, con piogge diffuse e venti più intensi, soprattutto su Napoli.

Serie di perturbazioni in arrivo con pioggia e neve

Meteo: breve tregua sta per finire, il maltempo è pronto a tornare. In arrivo lunga fase perturbata.In queste ore l’Italia sta vivendo una breve pausa più asciutta, con condizioni in parte soleggiate soprattutto sulle regioni centro-meridionali in questo avvio di settimana. Si tratta però di una tre ... inmeteo.net

Meteo Milano – Peggioramento in arrivo con precipitazioni e nevicate sui rilieviBuon lunedì cari lettori del Centro Meteo Italiano. La situazione sinottica sul Mediterraneo vede una fase interlocutoria sull’Italia settentrionale, con il Nord ancora ai margini di una circolazione ... centrometeoitaliano.it

Finalmente un'alba soleggiata e temperature invernali! Godetevela prima del peggioramento... Minime fino a -1°/0° in appennino e sul forlivese e ravennate ovviamente piu' alte altrove ma belle fresche. Col meteo ci aggiorniamo piu' tardi.. Buona giornata! facebook

#meteo Buongiorno, inizialmente soleggiato ma è in arrivo un nuovo peggioramento entro sera al Nord, Sardegna e su parte del Centro. Tutti i dettagli sul sito e sull'App di #3BMeteo x.com