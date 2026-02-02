Meteo Napoli settimana tra nubi e pioggia | peggiora da mercoledì

A Napoli il tempo si fa incerto. Dopo un inizio di settimana con nuvole sparse, le previsioni segnalano un peggioramento da mercoledì, con piogge e rovesci che si intensificano. I venti si rafforzano, portando un clima più fresco e umido in città.

Meteo Napoli: avvio di settimana con nuvolosità irregolare sul capoluogo campano. Martedì cielo coperto, mentre da mercoledì tornano piogge e rovesci, accompagnati da un rinforzo dei venti. Meteo Napoli La giornata di lunedì 2 febbraio a Napoli si apre con nuvolosità sparsa e ampie schiarite, soprattutto nelle ore centrali. Secondo il sito ilmeteo.it, le temperature restano su valori miti per il periodo, con minime intorno ai 7°C e massime fino a 14°C. Venti deboli e assenza di precipitazioni caratterizzano l’intero arco della giornata. Martedì 3 febbraio sarà una giornata prevalentemente nuvolosa. 🔗 Leggi su 2anews.it

Le previsioni meteo per Napoli indicano un'inizio settimana caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge frequenti e venti moderati.

