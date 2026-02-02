Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Domani e dopodomani in Umbria si attendono condizioni meteo stabili. La protezione civile ha pubblicato le previsioni aggiornate al 2 febbraio, prevedendo temperature miti e pochissime piogge. Le previsioni indicano un cielo poco nuvoloso, con possibilità di qualche velatura, ma nessun maltempo in vista.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 2 febbraio. Per quanto riguarda l'Umbria martedì 3 febbraio “progressivo maltempo a partire dalla mattinata con precipitazioni a partire dai settori occidentali che si estenderanno, nel pomeriggio a tutta la regione assumendo carattere di rovescio o temporale, insistendo nel corso della notte. Venti: da moderati a forti meridionali, in attenuazione in nottata. Temperature: in aumento, anche marcato nei valori minimi”. Mercoledì 4 febbraio “ancora rovesci sparsi al mattino, in temporanea attenuazione nelle ore centrali della giornata.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

