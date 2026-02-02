Messina investe nel futuro | con Poseidon l’IA diventa strumento di servizio pubblico e sviluppo locale
Il Comune di Messina ha presentato il progetto Poseidon, un sistema di intelligenza artificiale fatto in casa. L’obiettivo è usare questa tecnologia per rispondere subito alle richieste dei cittadini e migliorare i servizi pubblici. Il progetto punta a far cambiare il modo in cui l’amministrazione comunale si rapporta con le persone e a portare innovazione nel territorio.
Il Comune di Messina ha lanciato un progetto rivoluzionario per il futuro della Pubblica Amministrazione italiana: Poseidon, un sistema d’intelligenza artificiale sviluppato in-house per rispondere in tempo reale alle esigenze dei cittadini. L’annuncio è avvenuto il 2 febbraio 2026, durante una conferenza pubblica che ha riunito istituzioni, tecnici e cittadini. L’iniziativa segna un punto di svolta nel percorso digitale della città, che negli ultimi anni è passata da un posizionamento tra i ritardatari nazionali a uno dei principali esempi di innovazione locale. Il progetto non si limita a un semplice chatbot: è un’infrastruttura complessa che integra dati istituzionali, servizi amministrativi e strumenti di analisi predittiva, con l’obiettivo di rendere l’interazione con l’ente rapida, trasparente e personalizzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
