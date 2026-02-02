Il Comune di Messina ha presentato il progetto Poseidon, un sistema di intelligenza artificiale fatto in casa. L’obiettivo è usare questa tecnologia per rispondere subito alle richieste dei cittadini e migliorare i servizi pubblici. Il progetto punta a far cambiare il modo in cui l’amministrazione comunale si rapporta con le persone e a portare innovazione nel territorio.

Il Comune di Messina ha lanciato un progetto rivoluzionario per il futuro della Pubblica Amministrazione italiana: Poseidon, un sistema d’intelligenza artificiale sviluppato in-house per rispondere in tempo reale alle esigenze dei cittadini. L’annuncio è avvenuto il 2 febbraio 2026, durante una conferenza pubblica che ha riunito istituzioni, tecnici e cittadini. L’iniziativa segna un punto di svolta nel percorso digitale della città, che negli ultimi anni è passata da un posizionamento tra i ritardatari nazionali a uno dei principali esempi di innovazione locale. Il progetto non si limita a un semplice chatbot: è un’infrastruttura complessa che integra dati istituzionali, servizi amministrativi e strumenti di analisi predittiva, con l’obiettivo di rendere l’interazione con l’ente rapida, trasparente e personalizzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina investe nel futuro: con Poseidon, l’IA diventa strumento di servizio pubblico e sviluppo locale

Approfondimenti su Messina Futuro

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Messina Futuro

Argomenti discussi: Messina investe sul futuro del nuoto e del calcio: via libera a un piano da 7,5 milioni; Messina investe sul futuro: al via YoungME, il piano da 2,4 milioni per occupazione e startup; Messina da città delle baracche a modello replicabile di risanamento urbano; Basta scuole fatiscenti: 10 milioni per dare un futuro a undici istituti.

Messina investe sul futuro: al via YoungME, il piano da 2,4 milioni per occupazione e startupDalle borse lavoro da 800 euro al mese ai contributi per l'autoimprenditorialità: come funziona il progetto che scommette sul talento under 35 ... msn.com

Messina, il progetto YoungME entra nella fase operativa: 2,4 milioni di euro per lavoro, impresa e futuroNon solo orientamento e ascolto, ma risorse concrete per restare, crescere e investire a Messina. È stato presentato oggi, a Palazzo Zanca, il nuovo Avviso Pubblico del progetto YoungME, finanziato ... strettoweb.com

ASP MESSINA - l’azienda sanitaria investe su organizzazione e servizi ai cittadini... #notiziarioisoleeolie #notiziarioeolie - facebook.com facebook