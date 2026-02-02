Messina chiude il risiko | Intesa cresce fuori dall’Italia

Messina chiude il risiko e registra il sorpasso di Intesa fuori dall’Italia. L’istituto bancario si distingue dagli altri, come Unicredit e Generali, che stanno cercando di rafforzarsi nel nostro Paese. Per Messina, invece, il focus è sul mercato internazionale, lontano dai giochi di potere italiani. La banca si sente parte di un mondo diverso e più grande, lasciando alle spalle le tensioni del mercato domestico.

Il ceo spegne le voci su Generali e Unicredit: “Siamo su un altro pianeta”. Per il piano al 2029 le direttrici sono espansione europea e polo del wealth management, senza M&A domestiche Le banche al contrattacco. Messina (Intesa Sanpaolo): "Non siamo condizionabili, il governo ci rispetti" “Se anche Unicredit e Generali facessero un accordo in Italia per noi non cambierebbe nulla. Siamo ben felici di essere parte di una storia completamente diversa, siamo su un pianeta diverso”. Con queste parole, Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, ha escluso una volta per tutte il coinvolgimento della banca nel grande risiko italiano, dal quale già altre volte ha preso le distanze senza, però, evidentemente, riuscire a spegnere il rumore di sottofondo di un interesse a intervenire nella partita di Trieste. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

