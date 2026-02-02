Un uomo tornato a casa dopo mesi passati in Marocco ringrazia chi gli ha dato una mano a riappropriarsi dei suoi diritti. La sua vicenda si è conclusa con un lieto fine, dopo un lungo periodo di attesa e difficoltà. Ora può riprendere in mano la sua vita, grazie all’impegno di chi ha creduto in lui e lo ha sostenuto.

Pontedera, 2 febbraio 2026 – “Grazie per avermi aiutato a ritrovare i miei diritti ”. I suoi diritti. Ibrahima Ba, 19enne pontederese di famiglia di origine senegalese li ha persi per quasi sei mesi in Marocco dove il primo agosto scorso era stato fermato all’aeroporto di Casablanca. Le autorità marocchine ritenevano non valido il suo passaporto, quello del fratello si. Così Ibrahima è stato trattenuto e il fratello fatto imbarcare regolarmente. Quasi sei mesi durante i quali alle autorità marocchine sono stati inviati documenti, certificati, comunicazioni ufficiali (anche dalla questura di Pisa) attestanti la validità del passaporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mesi bloccato in Marocco: “Grazie per avermi aiutato a ritrovare i miei diritti”

Un italiano di 59 anni, Michael Oberkofler, è stato dimenticato in un obitorio di Agadir da tre mesi, senza che nessuno si assuma la responsabilità del suo corpo.

Ibrahima Ba, il giovane di Pontedera rimasto bloccato in Marocco per sei mesi a causa di un problema al passaporto, è finalmente tornato a casa.

