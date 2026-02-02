Mercogliano la Candelora della speranza Don Vitaliano | Gesù sta da questa parte

Questa mattina a Mercogliano si è respirata un’aria diversa, fatta di attese che sembrano non finire mai. La polvere e i profumi di un tempo passato hanno accompagnato la giornata, mentre le persone si sono radunate per la tradizionale Candelora, un momento che per molti rappresenta un segno di speranza e rinascita. Don Vitaliano ha preso la parola e ha ribadito con convinzione: “Gesù sta da questa parte”. Una frase che ha riempito di senso le attese di chi ha partecipato, tra fede e fiducia nel futuro.

A Mercogliano, nella polvere d'una mattina che aveva il sapore di attese passate, l'aria, carica di umidità e di profumi vecchi, sembrava vibrare di un'unica, grande speranza. Il sacerdote che, a dispetto delle circostanze, aveva accettato la sfida di mantenere viva quella tradizione di devozione e di speranza, era Don Vitaliano Della Sala. "Gesù sta dalla parte di chi non si giudica l'uno con l'altro e si accetta per come siamo". Le sue parole si posavano sull'aria come petali di un fiore, un fiore che non temeva la solitudine. Parlava a chi aveva perso la speranza di potersi guardare senza vergogna, senza pregiudizio, a chi non sapeva più se fosse possibile accogliere il diverso senza considerarlo una minaccia.

