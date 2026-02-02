Mercedes vede complotti per il trucco del suo motore F1 | Fanno riunioni segrete e mandano lettere

Mercedes ha accusato alcuni rivali di aver organizzato complotti contro di loro. Durante la presentazione della W17, Toto Wolff ha parlato di riunioni segrete e lettere inviate per sabotare il motore Mercedes del 2026. Il team tedesco si difende, chiedendo chiarezza e trasparenza.

La presentazione della Mercedes W17 diventa il palco per la risposta di Toto Wolff al caso del presunto "trucco" sul motore Mercedes 2026. Il team principal parla di guerra psicologica, rivendica la piena regolarità della power unit e attacca i rivali: "fanno incontri segreti e inviano lettere segrete" con la FIA chiamata a chiudere la questione prima dell'avvio del Mondiale di Formula 1 2026.

