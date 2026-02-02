MENACE l’anteprima | RPG tattico complesso da tenere sott’occhio

Gli appassionati di giochi di strategia sono in attesa di novità. Mentre non ci sono ancora dettagli ufficiali, cresce l’attesa per un nuovo RPG tattico che possa portare avanti la formula di XCOM. I fan sperano che il prossimo titolo riesca a superare le aspettative, ma al momento tutto resta nel mistero.

Di XCOM 3 non si sa ancora nulla e i fan stanno percependo la mancanza di un titolo che porti la sua formula tattica al livello successivo. L’alternativa prodotta indipendentemente c’è e si chiama Xenonauts 2, pubblicata da Hooded Horse e disponibile in accesso anticipato. Dallo stesso publisher, ma dai sviluppatori di Battle Brothers, ora arriva però un progetto differente ( anch’esso in early access ) che si distanzia dal mondo fantasy medievale del primo titolo firmato Overhype Studios, arrivando allo spazio con forze militari umane, mech e alieni. Dopo i successi di Manor Lords, Against The Storm, Cataclismo, ENDLESS Legend 2 e molti altri giochi strategici, il publisher continua a imporsi in questo filone come il vero punto di riferimento. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Approfondimenti su XCOM 3

