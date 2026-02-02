Mellone | Scarso impegno e autolesionismo Mazzotta | Traditi i nostri elettori

Mentre altri cercano il clamore, Pippi Mellone si concentra sui fatti. Durante la presentazione della candidatura di Adriana Poli Bortone alla presidenza della Provincia di Lecce, Mellone ha criticato duramente l’atteggiamento di alcuni, definendo “scarso impegno e autolesionismo” quello dimostrato da chi si limita a fare rumore. Mazzotta, invece, si è detto deluso, accusando il suo partito di aver tradito gli elettori. La politica locale si muove tra tensioni e scelte importanti, con i protagonisti che non temono di confrontarsi

LECCE – “Mentre altri fanno rumore, noi facciamo la storia”. È l’impegnativa affermazione con cui Pippi Mellone ha concluso un suo post dell’11 gennaio, giorno della presentazione ufficiale della candidatura di Adriana Poli Bortone alla presidenza della Provincia. Il sindaco di Nardò, d’altra parte, di quella scelta è stato uno dei più accesi sostenitori. Il perché lo spiegava così, nelle vesti di commissario provinciale della Lega: “Questa candidatura nasce da una valutazione condivisa all’interno di un centrodestra unito e non da un accordicchio di convenienza. È una scelta importante, che la Lega ha fortemente voluto all’interno del centrodestra unito, per assicurare una guida politica solida alla nostra provincia.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Lecce Politica

Al termine del 2025, il governatore della Misericordia di San Vincenzo, Emanuele Giovani, esprime gratitudine ai volontari per il loro impegno, cuore e disponibilità nel garantire servizi essenziali sul territorio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lecce Politica

Mellone: Scarso impegno e autolesionismo. Mazzotta: Traditi i nostri elettoriIl commissario provinciale della Lega, primo sponsor della candidatura di Poli Bortone alla Provincia, parla anche di carenze organizzative del centrodestra mentre il coordinatore di Forza Italia fa r ... lecceprima.it

Regionali e voti alla Lega: Mellone azzera la giuntaIn realtà nulla sarebbe nato da un improvviso scatto d'ira: la presa di posizione di Mellone sarebbe stata la conclusione di riunioni tenutesi già ad ottobre in cui il sindaco avrebbe annunciato la ... quotidianodipuglia.it