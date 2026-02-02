Melavì | lavoratori nel limbo tra licenziamenti e spettanze non pagate

I lavoratori della Melavì sono ancora in attesa di risposte. Da mesi non ricevono gli stipendi e si trovano nel limbo tra licenziamenti e promesse di pagamento. La situazione resta tesa e nessuno sembra in grado di trovare una soluzione immediata. I dipendenti chiedono chiarezza, ma finora le promesse non sono state mantenute.

Cgil, Cisl e Uil vogliono far luce sulla drammatica situazione che si trovano affrontare 13 lavoratori e le loro famiglie Negli ultimi mesi il dibattito pubblico intorno alla Melavì Società Cooperativa si è concentrato quasi esclusivamente sulle dinamiche aziendali e sulle prospettive del marchio. Oggi, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil intendono riportare l'attenzione sull'unica componente che, in decenni di attività, ha garantito il valore di quel marchio e che ora si trova in una condizione di grande incertezza: i lavoratori. Alla data del 31 dicembre scorso, i 13 dipendenti ancora in forza - già in regime di Cassa Integrazione Straordinaria - sono stati sottoposti a una procedura di licenziamento collettivo a seguito della cessazione definitiva delle attività.

