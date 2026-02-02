Melania il film da 75 milioni sulla First Lady è un flop | dall' intimità con Trump all’ossessione per i vestiti ecco di cosa parla

La pellicola da 75 milioni di dollari su Melania Trump sta facendo parlare di sé per le ragioni sbagliate. In molti si aspettavano un ritratto intimo della First Lady, ma il film si rivela più un collage di scene concentrate sull’ossessione per i vestiti e sulla sua relazione con Donald Trump. Alla fine, sembra più un’esperienza creativa che un vero documentario, e il risultato sta deludendo le aspettative di chi sperava in una narrazione più profonda.

“Una esperienza creativa”, non un documentario. In realtà, però, non si gioca sulla definizione della pellicola il futuro di “ Melania ”, il film “prodotto da” e “dedicato a” Melania Trump. Lo stile enigmatico ispirato a David Lynch, come ha voluto evocare The Guardian, nonostante i silenzi lungo i corridoi e la rigorosa scelta dei colori dove il nero la fa da padrone, con qualche eccezione per il cammello, non hanno fatto breccia. La prima a New York avrebbe lasciato la sala pressoché vuota; un’immagine piuttosto desolante se si pensa alla grandeur voluta ed espressa durante la proiezione inaugurale avvenuta a Washington. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Melania”, il film da 75 milioni sulla First Lady è un flop: dall'”intimità” con Trump all’ossessione per i vestiti, ecco di cosa parla Approfondimenti su Melania Trump Melania Trump, il doc sulla first lady debutta negli Usa con 8 milioni di dollari Il documentario su Melania Trump, prodotto da Amazon MGM e diretto da Brett Ratner, ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti con oltre 8 milioni di dollari incassati. Melania Trump, rischio flop per il doc sulla First Lady: Casa Bianca preoccupata La Casa Bianca è preoccupata per il nuovo documentario su Melania Trump. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Melania’s BIG Box Office ‘Humiliation’: Empty Theatres Spell TROUBLE For First Lady’s Film Ultime notizie su Melania Trump Argomenti discussi: Patinato e vuoto. La critica demolisce Melania, un film che non aggiunge, non rivela e non sfonda (di L. Varlese); Da oggi al cinema Melania, il docufilm sulla First Lady USA; Usa, polemiche per la première del film su Melania Trump alla Casa Bianca; Trump celebra il film glamour di Melania. Lei: Non un documentario, ma un'esperienza creativa. Patinato e vuoto. La critica demolisce Melania, un film che non aggiunge, non rivela e non sfondaMentre si fanno i calcoli su introiti previsti e reali di un film molto spinto al cinema e sostenuto dal presidente Donald Trump (Il pubblico l'ha ... huffingtonpost.it Il docufilm 'Melania' incassa oltre 8 milioni di dollari al botteghinoAnche grazie alla maxipromozione da 35 milioni di dollari messa in campo da Amazon il docufilm Melania ha debuttato nelle sale assai meglio delle previsioni. (ANSA) ... ansa.it Amazon non ha mai speso tanto per la distribuzione di un lungometraggio: 40 milioni, di cui 30 finiscono nelle tasche della first lady. Il documentario va in 1500 sale, ma finora ha incassato solo un milione. Praticamente un referendum al botteghino - facebook.com facebook Melania Trump presenta il docu-film "Melania" al Kennedy Center di Washington, accompagnata da Donald Trump e ospiti selezionati. L’intervista video racconta la First Lady tra glamour, politica e vita alla Casa Bianca x.com

