Eva Riccobono torna a concentrarsi sulla famiglia. Dopo anni trascorsi sulle passerelle, l’ex modella dice addio alle sfilate e dedica il suo tempo ai figli. “Posso farlo, sono fortunata”, spiega, lasciando intendere che ora la priorità è la maternità. La stagione delle passerelle sembra ormai alle spalle per Eva, che preferisce vivere la quotidianità domestica piuttosto che i riflettori.

L a stagione delle passerelle parrebbe archiviata definitivamente per Eva Riccobono, che oggi si occupa della famiglia quasi a tempo pieno. Ospite di Verissimo, la modella ha raccontato il suo lato più privato e la bellezza di potersi dedicare ai suoi bambini a tempo pieno. Mamme ancora equilibriste: spesso lasciano il lavoro X Leggi anche › Eva Riccobono in lacrime per gli incendi in Sicilia: «Casa mia in fiamme» Eva Riccobono: «Ho scelto di fare la mamma». Madre di due figli, Leo, 11 anni, e Livia, 5, avuti dal marito Matteo Ceccarini, la modella si è definita affetta da «mammitudine», cosa che definisce «bellissima» e di cui è molto fiera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Meglio la mamma che la modella per Eva Riccobono. "Posso farlo, sono fortunata".

Elisabeth e Giacomo Riccobono sono i genitori di Eva Riccobono.

