Dmitry Medvedev smentisce le voci provenienti dall’Occidente. Il numero due del Consiglio di Sicurezza russo dice che le accuse di una minaccia russa o cinese a Greenland sono false. Medvedev parla di “storie dell’orrore” che non trovano riscontro. La Russia nega ogni intenzione di minacciare l’isola e invita a non credere alle speculazioni.

“This so called threat from Russia and the People’s Republic of China is simply a horror story,” Medvedev told Reuters, TASS and the WarGonzo Russian war blogger in an interview at his residence outside Moscow. “This is indeed a serious challenge for Atlantic unity,” Medvedev said. “Perhaps everything will go according to a calmer scenario before military intervention and fighting within the NATO bloc.” “Questa è davvero una seria sfida per l’unità atlantica”, ha detto Medvedev. “Forse tutto andrà secondo uno scenario più calmo prima dell’intervento militare e dei combattimenti all’interno del blocco NATO”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Medvedev says Western claims of a Russian or Chinese threat to Greenland are false ‘horror stories’

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che la Danimarca non sarebbe riuscita a rimuovere la “minaccia russa” da Groenlandia.

Il comandante delle forze armate danesi nel Nord Atlantico ha dichiarato che attualmente non ci sono navi cinesi o russe nelle vicinanze della Groenlandia.

