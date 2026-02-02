Medvedev il trasformista | Si è stancato di fare il troll vuole tornare sulla scena politica
Dmitrij Medvedev, ex presidente russo, annuncia il suo ritorno in politica. Dopo anni lontano dai riflettori, dice di essere stanco di fare il troll e vuole rimettersi in gioco. La sua decisione sorprende molti, considerando il ruolo centrale che ha avuto negli ultimi vent’anni nel panorama politico russo. Ora si prepara a tornare sulla scena, pronto a riprendere il suo posto.
Dmitrij Medvedev, ex presidente della Federazione russa e figura centrale nel panorama politico del Paese negli ultimi vent’anni, ha annunciato in un’intervista rilasciata da una serie di testate tra cui Reuters, Tass e WarGonzo la sua intenzione di tornare in prima linea sulla scena politica russa. L’incontro si è svolto nella sua dacia, a pochi chilometri da Mosca, in un contesto di apparente riservatezza che però ha subito immediatamente l’attenzione internazionale. L’obiettivo dichiarato è candidarsi come capolista nei prossimi ballottaggi parlamentari, un passo che potrebbe segnare una svolta strategica per il futuro del potere in Russia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Medvedev Politica
Magistrati in allarme: la politica vuole tornare a fare politica!
Emiliano, il pm. L'ex presidente della Puglia vuole tornare magistrato dopo 20 anni di politica
Ultime notizie su Medvedev Politica
Tennis: Medvedev e il tecnico Cervara si separano dopo 8 anniDopo otto anni si interrompe la collaborazione tra Daniil Medvedev e Gilles Cervara, l'allenatore francese che ha portato il russo fino in vetta al ranking (per la prima volta a febbraio del 2022). ansa.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.