Dmitrij Medvedev, ex presidente russo, annuncia il suo ritorno in politica. Dopo anni lontano dai riflettori, dice di essere stanco di fare il troll e vuole rimettersi in gioco. La sua decisione sorprende molti, considerando il ruolo centrale che ha avuto negli ultimi vent’anni nel panorama politico russo. Ora si prepara a tornare sulla scena, pronto a riprendere il suo posto.

Dmitrij Medvedev, ex presidente della Federazione russa e figura centrale nel panorama politico del Paese negli ultimi vent’anni, ha annunciato in un’intervista rilasciata da una serie di testate tra cui Reuters, Tass e WarGonzo la sua intenzione di tornare in prima linea sulla scena politica russa. L’incontro si è svolto nella sua dacia, a pochi chilometri da Mosca, in un contesto di apparente riservatezza che però ha subito immediatamente l’attenzione internazionale. L’obiettivo dichiarato è candidarsi come capolista nei prossimi ballottaggi parlamentari, un passo che potrebbe segnare una svolta strategica per il futuro del potere in Russia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medvedev, il trasformista: “Si è stancato di fare il troll, vuole tornare sulla scena politica”

