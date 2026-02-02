Mediterranea | Possibili 1000 dispersi in mare con il ciclone Harry

Mediterranea parla di un possibile millesimo di dispersi in mare. Secondo l’associazione, durante il passaggio del ciclone, potrebbero essere scomparse in mare fino a mille persone. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma la paura cresce tra chi opera nelle operazioni di salvataggio.

«Potrebbero essere mille le persone disperse in mare durante il ciclone Harry». Lo afferma, in una nota, Mediterranea. “Si stanno delineando i contorni della più grande tragedia degli ultimi anni lungo le rotte del Mediterraneo centrale e i governi di Italia e Malta tacciono e non muovono un dito”, denuncia Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans, che rilancia le nuove testimonianze e i nuovi elementi raccolti negli ultimi giorni dai Refugees in Libia e Tunisia. Mediterranea sottolinea che tra le varie testimonianze relative a questo periodo sono quelle raccolte «dai Refugees tra le comunità presenti in Tunisia a fornire un quadro molto più ampio e allarmante». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

