Medio Oriente riapre il valico di Rafah

Dopo più di un anno e mezzo di chiusura, il valico di Rafah nel sud di Gaza ha riaperto i battenti. Le autorità egiziane e palestinesi hanno annunciato la riapertura, che permette di riprendere i collegamenti tra Gaza e il mondo esterno. La decisione ha suscitato speranze tra la popolazione, stanca di aspettare. La riapertura, però, sarà monitorata attentamente per evitare problemi o nuove chiusure.

Dopo oltre ventuno mesi di chiusura è stato riaperto il valico di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Centinaia i malati in fila per attraversare il confine ed entrare in Egitto. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medio Oriente, riapre il valico di Rafah Approfondimenti su Medio Oriente Riapertura Medio Oriente, Hamas restituisce l’ultimo ostaggio. Riapre valico Rafah Nel Medio Oriente, Hamas ha restituito l’ultimo ostaggio, segnando un passo importante nella situazione regionale. Medio Oriente in allerta per attacco in Iran. Verso apertura valico di Rafah Il Medio Oriente si trova in una fase di crescente tensione, con un possibile attacco in Iran che desta preoccupazione nella regione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Medio Oriente, riapre il valico di Rafah Ultime notizie su Medio Oriente Riapertura Argomenti discussi: Israele ferma le attività di Msf a Gaza: Fuori dalla Striscia dal 28 febbraio; Le autorità sanitarie di Gaza: il bilancio delle vittime nella Striscia è salito a 71.769; La Siria e il Medio Oriente di Washington; Cielo chiuso in Medio Oriente: i vettori internazionali sospendono i voli su Dubai e Riyadh. Medio Oriente Riapre il valico di Rafah, scatta la fase due del Piano Trump connessa alle vicende di TeheranLe immagini del primo gruppo di palestinesi rientrato a Gaza dall'Egitto attraverso il valico di Rafah sono state trasmesse dai media del Cairo stamattina. I primi pazienti bisognosi di cure hanno att ... bluewin.ch Medio Oriente: Israele riapre il valico di Zikim. Bbc, distrutti 1500 edifici a Gaza dalla treguaDa oggi, sarà riaperto il valico di Zikim tra Israele e il nord di Gaza per l'ingresso di aiuti umanitari verso la Striscia. Lo annuncia il Cogat, l'organismo del ministero della Difesa israeliano ... ansa.it Torna a parlare di Medio Oriente il Presidente USA, Donald Trump: "L'Iran sta parlando con noi e vedremo se possiamo fare qualcosa, altrimenti vedremo cosa succede". Lo ha detto il tycoon a Fox, ribadendo che una "grande flotta" si sta dirigendo nell'area, - facebook.com facebook Putin: “Lo Stato palestinese garantirà stabilità a lungo termine in Medio Oriente” x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.