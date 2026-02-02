Medico ricoverato dopo aggressione da paziente | Ho creduto di morire chiediamo sicurezza

Un medico di 46 anni, Pasquale Florio, è finito in ospedale dopo essere stato picchiato da un paziente all’ospedale Vannini di Roma. L’aggressione è avvenuta durante il turno diurni del 21 gennaio e ha lasciato il medico sotto shock, con ferite e una grande paura. Florio ha raccontato di aver creduto di morire, e ora si chiede più sicurezza per i medici che lavorano in corsia.

Un medico di 46 anni, Pasquale Florio, ricoverato all'ospedale Vannini di Roma, è stato vittima di un'aggressione violenta da parte di un paziente durante il turno diurno del 21 gennaio. L'incidente si è verificato intorno alle 9 del mattino, quando il professionista, specializzato in medicina d'urgenza, è stato assalito da un uomo di 26 anni, italiano, in evidente stato di alterazione psicofisica. Durante la colluttazione, il medico ha riportato una frattura alla colonna vertebrale, con conseguenze gravissime che lo hanno costretto a un lungo ricovero e potrebbero richiedere un intervento di neurochirurgia.

Nella mattinata di mercoledì 21 gennaio, un medico dell’ospedale Vannini di Roma è stato vittima di un’aggressione da parte di un paziente, riportando una frattura alla vertebra.

