' Me ne frego!' ' Serve una camomilla' Si accende lo scontro Vannacci-Giubilei

Il generale Roberto Vannacci ha presentato il suo nuovo movimento, “Futuro nazionale”, ma l’evento si è subito trasformato in una polemica. Vannacci ha risposto con parole dure a Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura, che ha criticato il progetto. Tra i due si è acceso uno scontro che va oltre le semplici opinioni politiche, con Vannacci che ha detto “Me ne frego!” e Giubilei che ha suggerito di prendere una camomilla. La tensione tra i due protagonisti è salita in pochi attimi, lasciando intendere

(Adnkronos) - Il lancio del marchio “Futuro nazionale”, nuovo movimento del generale Roberto Vannacci, è diventato uno scontro politico e simbolico con Francesco Giubilei, presidente dell'associazione Nazione Futura. Il primo atto è l'opposizione depositata da Nazione futura presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) contro la registrazione del marchio utilizzato da Vannacci per la sua iniziativa. Secondo l'associazione, il nome “Futuro Nazionale” e il simbolo con sfondo blu e caratteri simili (più il tricolore in basso) presenterebbero un elevato rischio di confusione con quelli di “Nazione futura”, configurando una violazione di un diritto anteriore e dei requisiti di novità e distintività previsti dalla normativa europea. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 'Me ne frego!', 'Serve una camomilla'. Si accende lo scontro Vannacci-Giubilei Approfondimenti su Roberto Vannacci E' lite sul nuovo simbolo lanciato dal generale Vannacci, Giubilei: "Logo simile al nostro, si genera confusione" La polemica tra Francesco Giubilei e il generale Roberto Vannacci si accende sulla questione del nuovo simbolo politico presentato da Vannacci. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Roberto Vannacci Argomenti discussi: Me ne frego!, uno spettacolo contro l'indifferenza; Sanremo 2026: Achille Lauro è il Co-Conduttore di Carlo Conti; Iva Zanicchi afona in TV: Non sto bene ma me ne frego, canterò in una tonalità al di sotto del rutto; Achille Lauro torna a Sanremo 2026 come co-conduttore. L'associazione guidata da Francesco Giubilei ai sostenitori di Vannacci dice: «Iscrivetevi da noi» facebook Francesco #Giubilei blocca Roberto #Vannacci: scontro e battaglia legale sul marchio di “ #Futuronazionale” #2febbraio #iltempoquotidiano x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.