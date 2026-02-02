Me ne frego! la reazione di Vannacci alle accuse di Giubilei e la guerra sul simbolo copiato

Vannacci risponde alle accuse di Giubilei con una frase dura: «Menefrego!». L’eurodeputato e vicesegretario della Lega replica così, senza mezzi termini, alle critiche sul simbolo del generale, che Giubilei ha definito una copia di un logo già esistente. La polemica si accende tra i due, con Vannacci che dà un colpo di spugna alle parole di Giubilei, confermando la sua posizione senza troppi giri di parole.

«Giubilei è prolisso, io rispondo molto più succintamente al suo ricorso: menefrego!». Con una frase di chiara matrice fascista, l’eurodeputato e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci replica al presidente di Nazione Futura, Francesco Giubilei, che questa mattina ha annunciato di aver impugnato il nuovo logo riconducibile al generale, ritenendolo una copia di quello del think tank di centrodestra. «Constato però che usa questa insulsa e infondata diatriba simbologica per cercare di incrementare il numero dei suoi iscritti. La paura fa 90», ha aggiunto Vannacci sui social. La contestazione non nasce oggi.🔗 Leggi su Open.online

A poche ore dall’annuncio di Roberto Vannacci di voler creare un nuovo partito, scoppia già la polemica sui social.

Il generale Roberto Vannacci ha presentato il suo nuovo movimento, “Futuro nazionale”, ma l’evento si è subito trasformato in una polemica.

