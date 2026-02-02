Maxi evasione oltre 120mila euro e sussidi indebiti denunciati marito e moglie

Maxi evasione fiscale e sussidi indebiti: marito e moglie sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Imola. Secondo gli inquirenti, nonostante dichiarassero un reddito pari a zero, avrebbero accumulato entrate per oltre 120 mila euro, evitando di pagare le tasse e percependo indebitamente alcuni sussidi. Le indagini hanno portato alla luce un vero e proprio sistema di frode fiscale che ha permesso loro di mantenere un tenore di vita molto più elevato rispetto a quello ufficialmente dichiarato. Ora i due rischiano pesanti sanzioni e

Imola (Bologna), 2 febbraio 2026 - Un tenore di vita ufficialmente pari a zero, ma entrate ben più consistenti dietro le quinte. È da questa discrepanza che è partita l'indagine della Guardia di finanza di Bologna che ha portato alla denuncia di una coppia di coniugi residenti nel territorio imolese, accusati di aver occultato al fisco oltre 120mila euro e di aver percepito indebitamente contributi pubblici. Gli accertamenti sono stati condotti dai militari della Compagnia di Imola, che nel corso di controlli mirati hanno rilevato anomalie nella posizione fiscale dei due soggetti, fo rmalmente nullatenenti ma attivi nel settore delle consulenze legate alle aste immobiliari.

