Maura Giammarioli e Luciano Mazzi moglie e marito muoiono a poche ore di distanza

Una coppia si spegne a poche ore di distanza. Maura Giammarioli e Luciano Mazzi, marito e moglie, sono morti quasi insieme, lasciando la comunità senza parole. Le loro vite si sono improvvisamente interrotte, e ora gli amici e i vicini si chiedono cosa sia successo. La morte ha colpito duro, portando via due persone molto conosciute e amate nel quartiere.

Lei, originaria della Tuscia, è stata sconfitta dalla malattia a 58 anni. Lui, ex campione di rugby 55enne, non ha retto al dolore ed è stato stroncato da un malore Maura Giammarioli e Luciano Mazzi, insieme anche nella morte. Moglie e marito, le loro vite sono state spezzate da un destino crudele che lascia senza parole. Scomparsi a poche ore di distanza l'una dall'altro, sabato 31 gennaio. Per Luciano un dolore troppo grande, la morte della moglie, che si è trasformata in tragedia nella tragedia. Maura Giammarioli, originaria della Tuscia, più precisamente di Tarquinia, si è spenta nella mattinata a soli 58 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Maria Maestri e Giuseppe Roversi, marito e moglie da molti anni, sono deceduti a poche ore di distanza l'uno dall'altra nella giornata di domenica 4 gennaio.

