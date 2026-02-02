Mattarella visita i giovani sopravvissuti di Crans-Montana

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita questa mattina ai giovani sopravvissuti della tragedia di Capodanno, ricoverati in un ospedale di Milano. Il capo dello Stato si è recato personalmente nel nosocomio per parlare con i giovani e portare loro il suo sostegno. La visita è durata circa un’ora, durante la quale Mattarella ha ascoltato le storie di chi ha affrontato quella notte terribile. Nessuna dichiarazione ufficiale al termine, ma l’attenzione del presidente ha mostrato vicinanza e solidarietà.

«Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai genitori dei ragazzi sopravvissuti alla strage di Capodanno a Crans-Montana incontrati all’ospedale Niguarda di Milano, parlando dei giovani ricoverati. Il presidente della Repubblica si è recato a Milano per l’inaugurazione di Casa Italia e poi ha fattio colazione con i membri del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Incontrando i medici dell’Ospedale Niguarda di Milano che curano i ragazzi feriti nella tragedia di Crans Montana, il capo dello Stato li ha ringraziati, «Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza», ha affermato il presidente della Repubblica, Il Capo dello Stato, nel capoluogo lombardo per gli eventi legati alle Olimpiadi di Milano Cortina, oltre ai medici ha incontrato i familiari dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Mattarella visita i giovani sopravvissuti di Crans-Montana Approfondimenti su Mattarella Crans Montana Milano Cortina, Mattarella visita i giovani sopravvissuti di Crans-Montana Il presidente Mattarella ha visitato oggi i giovani sopravvissuti alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Crans-Montana, Mattarella in visita ai feriti al Niguarda di Milano Sergio Mattarella ha visitato questa mattina i giovani feriti all’ospedale Niguarda di Milano. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Mattarella Crans Montana Argomenti discussi: Strage di Crans-Montana, Mattarella visita i feriti al Niguarda: Ridiamo una vita a questi ragazzi - Bertolaso: Il presidente Mattarella 40 minuti al Niguarda, con medici, personale sanitario, ragazzi e genitori: è stato molto emozionante e commovente; Doppia visita di Mattarella in Sicilia: prima alla Fincantieri di Palermo, poi a un convegno al Duomo di Cefalù; Mattarella in visita di Stato negli Emirati Arabi: ecco il programma; Il presidente Mattarella a Milano per le Olimpiadi: strade chiuse, divieti (e mezzi deviati). Mattarella a Milano: l'incontro al Niguarda con i giovani ustionati di Crans-Montana: Devono farcelaIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Milano per accogliere la delegazione Cio in vista delle Olimpiadi. Prima, la visita ai giovani ... affaritaliani.it Mattarella al Niguarda visita i ragazzi feriti nella tragedia di Crans Montana. Dobbiamo riconsegnare loro una vita pienaVisita a sorpresa del presidente della Repubblica che ha ringraziato i medici che se ne prendono cura e abbracciato i genitori dei giovani ... rtl.it È morto a distanza di un mese dall’incendio che ha devastato il bar Constellation di Crans-Montana. Aveva 18 anni è con la morte di questo giovane ragazzo svizzero, ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Zurigo, sale a 41 il numero delle vittime c facebook Milano, Mattarella al Niguarda a sorpresa visita i ragazzi feriti a Crans-Montana x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.