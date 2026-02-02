Mattarella visita i feriti di Crans-Montana al Niguarda | Restituire una vita piena ai ragazzi

Sergio Mattarella ha visitato oggi alcuni dei feriti dell’incidente di Crans-Montana all’ospedale Niguarda di Milano. La visita è durata circa 40 minuti. Il presidente ha incontrato i ragazzi feriti e ha parlato con i medici, assicurando loro il sostegno dello Stato. La sua presenza ha portato un momento di vicinanza per le vittime e le loro famiglie.

AGI - È durata circa 40 minuti la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'ospedale Niguarda di Milano, dove sono ricoverati alcuni dei feriti della tragedia di Crans Montana. Il Capo dello Stato ha incontrato i pazienti, i loro familiari e il personale sanitario, portando un messaggio di vicinanza e incoraggiamento. Ad accompagnarlo durante la visita l' assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso e il direttore generale dell'ospedale Alberto Zoli. Le parole del Presidente ai familiari dei ragazzi feriti. Rivolgendosi ai genitori dei giovani ricoverati, Mattarella ha espresso parole di forte partecipazione e speranza: "Devono farcela.

