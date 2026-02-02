Mattarella in visita a Palazzo Marino | incontro con la città e confronto su progetti per il futuro urbano

Il presidente Sergio Mattarella ha visitato Milano e ha incontrato i rappresentanti della città. La sua giornata è stata ricca di incontri ufficiali e appuntamenti culturali, con un’attenzione speciale alle prospettive per lo sport e lo sviluppo urbano.

Il presidente della Sergio Mattarella ha fatto tappa a Milano per una giornata densa di appuntamenti istituzionali e culturali, con un particolare sul futuro dello sport e della città. L'arrivo al Palazzo Marino, sede del Comune, è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 2 febbraio 2026, in un clima incerto con pioggerella leggera e vento moderato. Accolto dal sindaco Beppe Sala e dal governatore Attilio Fontana, Mattarella ha subito iniziato il suo programma con un incontro ufficiale con il Comitato internazionale olimpico (CIO), guidato dalla presidente Kirsty Coventry, e con Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina.

