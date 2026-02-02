Il presidente Mattarella ha fatto visita questa mattina ai giovani feriti di Crans Montana. La sua visita è durata circa 40 minuti, accompagnato dal direttore generale dell’ospedale, Alberto Zoli, e dall’assessore regionale Guido Bertolaso. Mattarella ha incontrato i giovani e i medici, ringraziandoli per il lavoro svolto. “Ridiamo una vita piena a questi giovani, grazie a tutti i medici”, ha detto il presidente, dimostrando vicinanza e solidarietà. La visita si è svolta in un clima di attenzione e speranza, con i pazienti che stanno

In totale, la visita è durata circa 40 minuti e si è svolta alla presenza del direttore generale dell'ospedale, Alberto Zoli, e dell'assessore della Regione Lombardia al Welfare, Guido Bertolaso A poco più di un mese dalla strage di Crans Montana, in cui hanno perso la vita 41 ragazzi e altri 115 sono rimasti feriti, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato in visita all’ospedale Niguarda di Milano per esprimere la sua solidarietà a tutti i coinvolti. Un incontro caratterizzato da una forte emotività e concentrato sul tema della guarigione dei 6 giovanissimi italiani rimasti feriti nell’incendio a Le Constellation. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mattarella dai feriti di Crans Montana: “Ridiamo una vita piena a questi giovani, grazie a tutti i medici”

