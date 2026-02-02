Mattarella al Niguarda | Devono farcela

Il presidente Mattarella è arrivato al Niguarda di Milano per visitare i giovani feriti nell’incendio di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana. Ha incontrato i genitori dei ragazzi e ha detto chiaramente che devono farcela, che devono tornare a vivere una vita piena. Ha ringraziato i medici per il loro lavoro, sottolineando l’impegno quotidiano e quello che stanno facendo in questa circostanza difficile.

12.31 "Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena".Così il Presidente Mattarella incontrando al Niguarda a Milano i genitori dei ragazzi rimasti coinvolti nel rogo di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana,Svizzera "Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza",ha poi aggiunto il capo dello Stato parlando con i medici che curano i feriti. Dopo aver incontrato medici e genitori, Mattarella ha fatto un breve giro nel reparto dell'ospedale.

