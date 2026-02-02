Mattarella a sorpresa al Niguarda dai feriti di Crans-Montana | Devono farcela

Questa mattina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto una visita a sorpresa all’ospedale Niguarda di Milano. È andato a incontrare alcuni dei feriti portati qui dopo l’incidente di Crans-Montana. Mattarella ha parlato con loro e ha detto che devono farcela. La visita è durata pochi minuti, ma ha lasciato un segno tra i pazienti e il personale sanitario. Dopo aver lasciato l’ospedale, il presidente ha partecipato alla cerimonia di presentazione dei membri del Comitato Olimpico Internazionale.

Prima tappa: ospedale Niguarda. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi a Milano per partecipare alla cerimonia di presentazione dei membri del Comitato Olimpico Internazionale. E il primo appuntamento in agenda è stato l'ospedale milanese dove sono ricoverati i ragazzi rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana la notte di Capodanno. Al Niguarda, dove sono stati portati i 12 feriti italiani, a distanza di un mese sono ancora ricoverate otto persone. Il Presidente ha incontrato i medici e i familiari dei giovani. Nel pomeriggio Mattarella si sposterà a Palazzo Marino per la cerimonia di presentazione dei membri del Comitato Olimpico Internazionale.

