Il mercato del calcio cambia ancora una volta le sue carte. Il Milan ha fatto un passo deciso per l’attaccante del Crystal Palace, Mateta, sorprendendo tutti con un ribaltone improvviso. La trattativa si è evoluta in modo rapido e ora le conseguenze si sentono anche in casa Juventus, che dovrà rivedere i piani in attacco. È una svolta che potrebbe influenzare molte decisioni nelle prossime settimane.

Clamorosa svolta nell’affare tra Milan e Crystal Palace per Mateta: cambia tutto anche per la Juventus, tutti i dettagli. Ora non ci sono più dubbi: Jean-Philippe Mateta non indosserà la maglia del Milan. Lo riferisce in questi minuti la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui la società rossonera avrebbe ormai deciso di non procedere con l’acquisto dell’attaccante francese classe ’97 del Crystal Palace dopo gli ultimi controlli. Mateta (Ansa) – Calciomercato.it Il Milan aveva aggiunto nei giorni scorsi un accordo verbale col calciatore e con il club di Londra, ma la trattativa è saltata definitivamente. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mateta-Milan, ribaltone improvviso: cosa cambia per la Juve

