Mateta conteso | la Juventus prova il sorpasso sul Milan a mercato aperto

La Juventus si muove subito per cercare di aggiudicarsi Jean-Philippe Mateta prima della fine del mercato invernale. Dopo aver riaperto i contatti con il Crystal Palace, i bianconeri vogliono superare il Milan, che aveva già avviato le trattative con l’attaccante francese. La situazione rimane in bilico perché le condizioni mediche di Mateta sono ancora da chiarire. Le ultime ore sono decisive per capire se il trasferimento si farà o meno.

Jean-Philippe Mateta è tornato improvvisamente al centro del mercato italiano a poche ore dalla chiusura della sessione invernale: la Juventus ha riallacciato i contatti con il Crystal Palace, inserendosi nella trattativa che il Milan aveva ormai impostato per l’attaccante francese, rallentata però da valutazioni mediche ancora in corso. Il futuro del centravanti resta quindi aperto, con un vero e proprio duello che si consumerà sul filo del gong. Il nodo medico e lo stop del Milan. Il Milan aveva compiuto passi concreti nelle scorse settimane, trovando una base d’intesa sia con il club inglese sia con l’entourage del giocatore. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Il Milan si avvicina a chiudere l’acquisto di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace.

La Juventus sta cercando di sorprendere tutti e rilanciare le sue ambizioni sul mercato.

Milan, Allegri provoca Conte e gli rinfaccia i trionfi alla Juve, poi la verità su MatetaMax Allegri sbeffeggia Conte sul tema calendari, ricorda i suoi trascorsi alla Juventus e respinge le polemiche. Poi il commento finale sul mercato del Milan, in attesa della gara contro il Bologna. sport.virgilio.it

Milan, è il giorno di Mateta: prima le visite mediche, poi la firma. Juve beffata!Inseguito invano in estate e vicino alla Juve nelle scorse settimane, l'attaccante francese è ormai prossimo a vestire il rossonero ... tuttosport.com

Alessandro Perrone. . Raffica di mercato del weekend delle ultime ore in pochissimi minuti. Da Mateta - Juventus saltato al futuro di Dzeko fino a Coppola conteso tra Fiorentina e Milan (20/01/2026). #rafficadimercato #mercato #calciomercato #alessandroperr facebook