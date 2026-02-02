Matarrelli | Onorato dell' incarico dovremo lavorare sodo perché ci attendono cinque anni impegnativi

Toni Matarrelli si sente onorato di aver preso il comando del Consiglio regionale. Dopo una mattina di votazioni, ha ottenuto 36 preferenze ed è pronto a lavorare sodo per i prossimi cinque anni, che si preannunciano pieni di impegni.

Le prime dichiarazioni dell'ex sindaco di Mesagne e presidente della Provincia di Brindisi, eletto con 36 voti favorevoli, alcuni dei quali provenienti dall'opposizione BARI - “È un onore per me poter ricoprire questo ruolo istituzionale importante”. Esordisce con questa dichiarazione il neo-presidente del Consiglio della Regione Puglia, Toni Matarelli, a margine di una mattinata, quella di oggi (2 febbraio 2026), che lo ha visto eletto con 36 voti favorevoli. Si tratta di un chiaro successo politico poiché alcune preferenze sono giunte anche dai banchi dell'opposizione. “Non è la mia prima esperienza in Regione, torno dopo qualche anno e quindi conosco già bene il funzionamento della macchina amministrativa - prosegue Matarrelli -.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Regione Puglia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Regione Puglia

Matarrelli: Onorato dell'incarico, dovremo lavorare sodo perché ci attendono cinque anni impegnativiBARI - È un onore per me poter ricoprire questo ruolo istituzionale importante. Esordisce con questa dichiarazione il neo-presidente del Consiglio della Regione Puglia, Toni Matarelli, a margine di ... brindisireport.it

Il Dem Matarrelli è il nuovo presidente del Consiglio regionale della PugliaAntonio Matarrelli è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Puglia. Rispettando gli accordi e le previsioni della vigilia, senza sorprese, il Dem è stato eletto a ricoprire la seconda caric ... foggiatoday.it

Il silenzio della ex presidente del Consiglio Loredana Capone, grande esclusa insieme a Matarrelli. L'ira dell'ex assessore Stea: hanno scippato i nostri voti facebook