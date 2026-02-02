Masters of the Universe questo amato personaggio assente nel trailer sarà nel film?

Nei giorni scorsi è arrivato in streaming il primo teaser trailer del nuovo film. Nel video sono comparsi tutti i personaggi iconici della saga, ma manca ancora il protagonista più amato dai fan: He-Man. Restano in attesa di vedere se e come verrà inserito nel film.

Il primo teaser trailer del nuovo film prodotto dagli Amazon MGM Studios ha rivelato tutti i personaggi classici della saga ma ne ha escluso uno particolarmente amato dai fan Nei giorni scorsi, è finalmente approdato in streaming il primo teaser trailer di Masters of the Universe, adattamento live-action del franchise d'animazione con Noah Centineo nei panni del protagonista He-Man. Nonostante alcuni aggiornamenti moderni, il film sembra molto simile al classico cartone animato degli anni '80. Tuttavia, tra tutte le rivelazioni che abbiamo avuto nel primo trailer, c'è stata un'omissione degna di nota: il personaggio di Orko. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Sony Pictures ha pubblicato il trailer di Masters of the Universe, un film che trasporta i fan nel mondo degli anni ’80.

