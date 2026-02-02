Massolin Inter ora è anche ufficiale | il centrocampista in nerazzurro ma…non da subito! Il comunicato che spiega tutti i dettagli

L’Inter ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Massolin come nuovo centrocampista. Tuttavia, il giocatore non sarà subito disponibile per la rosa nerazzurra. La società ha spiegato che ci sono motivi legati alle tempistiche e agli accordi contrattuali, e quindi il suo debutto in campo sarà rimandato ad alcune settimane. I tifosi dovranno aspettare ancora un po’ prima di vedere Massolin in azione con la maglia dell’Inter.

Massolin Inter, ora è anche ufficiale: il centrocampista in nerazzurro ma.non da subito! Il comunicato che spiega tutti i dettagli

Calciomercato Inter, ufficiale l'arrivo di Massolin: il comunicato del club nerazzurro La trattativa tra l'Inter e il Modena si è conclusa con l'ufficialità.

Inter, è UFFICIALE l'acquisto di Massolin: Un marzianoMassolin è dell'Inter ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro.

L'Inter annuncia l'arrivo di Yanis Massolin: resta in prestito al Modena, arriverà in estateCALCIOMERCATO - Yanis Massolin è ufficialmente dell'Inter: arriva a titolo definitivo, operazione da 3,5 milioni e mezzo. Ma resterà a Modena per 6 mesi.

