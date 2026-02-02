Massimiliano Rosolino e Natalia Titova di nuovo insieme sui social lo scatto di famiglia al compleanno della figlia

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova si mostrano di nuovo insieme sui social, condividendo uno scatto di famiglia in occasione del compleanno della loro seconda figlia. Nel post, il nuotatore e la moglie sono ritratti con le due figlie, Nicole Sofia e Sidney, mentre festeggiano insieme. La foto conferma che la coppia ha deciso di ricominciare a condividere momenti della loro vita privata con i follower.

Dopo mesi di silenzio, Natalia Titova è ricomparsa in pubblico.

