La notizia circola da ieri: secondo il reporter Marzio G. Mian, Donald Trump avrebbe ottenuto 30 milioni di dollari senza fare nulla, su una richiesta di 100 milioni, per l’acquisto della Groenlandia. Gli Stati Uniti sono indietro rispetto a Russia e Cina nell’Artico, e anche Biden sembra aver preso iniziative in questa direzione. La vicenda alimenta le discussioni sulla strategia americana nella regione.

Il reporter: «Il tycoon ha chiesto 100 e ottenuto 30 senza fare nulla. Gli Usa indietro nell’Artico rispetto a Russia e Cina, anche Biden si è mosso in tal senso. Gli Inuit non stanno coi danesi e sono usciti dall’Europa nel 1985». «Un giorno il sindaco di un paese della Norvegia artica mi disse: li vedi quei birdwatchers? Non saprebbero distinguere un gabbiano da una gazza. Sono tutte spie». «Nel 2007 una spedizione russa ha piantato una bandiera di titanio 4.000 sotto il pack del Polo Nord. Come dire: questa terra è nostra». Meglio fidarsi di chi i ghiacci li frequenta da 30 anni e ne ha sentito lo scricchiolio sotto le scarpe. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Marzio G. Mian: «Sulla Groenlandia ha vinto Trump»

L'Europa si trova al centro di un dibattito acceso, con implicazioni che vanno oltre la politica internazionale.

