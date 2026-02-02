Martina Carbonaro uccisa ad Afragola | la Procura esclude la crudeltà e scoppia il caso del post pro assassino

La Procura di Napoli ha chiuso le indagini sul caso di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola. Le autorità escludono la crudeltà e ora si scopre anche il caso di un post che supportava l’assassino, alimentando polemiche e sconcerto tra amici e cittadini.

Femminicidio Martina Carbonaro, chiuse le indagini. Ad Afragola, in provincia di Napoli, la vicenda di Martina Carbonaro, 14 anni, si arricchisce di nuovi sviluppi che scuotono ancora una volta la comunità e i social network. La Procura di Napoli Nord, con il sostituto procuratore Alberto Della Valle, ha ufficialmente chiuso le indagini sul femminicidio della ragazzina, uccisa il 26 maggio 2025 dal suo ex fidanzato, Alessio Tucci, 19 anni. Chi era Martina Carbonaro e cosa è successo ad Afragola?. Martina venne trovata senza vita in un edificio abbandonato, una volta residenza del custode del campo sportivo cittadino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

