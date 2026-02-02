Questa sera alle 21:10 si gioca la sfida tra Marsiglia e Rennes, valida per gli ottavi di finale della Coppa di Francia. Entrambe le squadre arrivano da un weekend difficile e cercano di risollevare le sorti della loro stagione. La partita si presenta combattuta, con tante speranze in ballo per passare il turno.

Reduci da un fine settimana non proprio esaltante Marsiglia e Rennes si giocano quest’oggi un posto nei quarti di finale di coppa di Francia. È maretta tra De Zerbi e la società all’indomani della bruciante eliminazione in Champions League: il 2 a 2 contro il Paris FC non ha fatto altro che inasprire la situazione con il tecnico che è apparso in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Marsiglia-Rennes (Coppa di Francia, 03-02-2026 ore 21:10): formazioni, quote, pronostici

Lille-Rennes, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 21:05, è una sfida tra due team con storie e obiettivi diversi.

Lille-Rennes, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 21:05, è una sfida che riporta alla memoria il passato di Bruno Genesio, ex allenatore del Lille.

Argomenti discussi: Dove vedere Marsiglia-Lens in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Marsiglia, sconfitta pesante ed eliminazione e Benatia tuona: È stata una serata di m***a; Bakola e Ulisses Garcia dal Marsiglia al Sassuolo: il primo fu l'altro 'protagonista' della rissa Rowe-Rabiot; Pari Marsiglia, De Zerbi carico: Possiamo giocare col Rennes anche tra 10 minuti.

Coppa di Francia, goleada Marsiglia con sei marcatori diversiContro il modesto Bourg en Bresse, diverte e si diverte l'Olympique Marsiglia, che si impone con un rotondo 6-0. Curioso il tabellino, che vede andare a segno sei giocatori differenti, a testimonianza ... corrieredellosport.it

Marsiglia spietato, 9 reti ai dilettanti del Bayeux: agli ottavi di Coppa sfiderà il RennesMissione ampiamente compiuta per l’Olympique Marsiglia, che non ha lasciato spazio a sorprese nei sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Contro il Bayeux, ultimo club dilettantistico ancora in ... tuttomercatoweb.com

«Se non siete d'accordo con le mie scelte, chiamate pure i vostri agenti. » Questo è stato il messaggio diretto lanciato da De Zerbi ai suoi giocatori durante l’allenamento più teso degli ultimi mesi al Marsiglia. Il clima nel gruppo è tutt’altro che sereno: dopo il pa - facebook.com facebook