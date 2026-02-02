Mario Tozzi | Non solo frane | l’Italia a rischio anche con terremoti ed eruzioni
Mario Tozzi avverte che l’Italia non è più a rischio solo di frane. Secondo il geologo, anche terremoti ed eruzioni sono minacce concrete. Lo spiega in un’intervista a La Stampa, parlando di un quadro geologico fragile, con rocce poco resistenti e attività sismica intensa. Le zone più vulnerabili sono le colline adriatiche, l’Appennino, la Sicilia (tranne la zona iblea) e alcune aree prealpine e liguri.
Non solo frane, l’Italia è a rischio terremoti ed eruzioni. Il geologo e divulgatore Mario Tozzi lo spiega oggi su L a Stampa: «Nel quadro geologico italiano, caratterizzato da un’attività profonda notevole e spesso da rocce poco consistenti, i territori più vulnerabili sono le colline adriatiche, l’intero Appennino, la Sicilia (eccettuata la zona iblea) e alcune zone prealpine e liguri. L’Italia è stretta nella collisione profonda che avviene tra la placca europea e quella africana e che è l’ultima responsabile della nascita di Alpi e Appennino. Da questo derivano le rocce prima menzionate, ma anche parte dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche».🔗 Leggi su Open.online
