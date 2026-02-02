Mario Draghi | La vera minaccia? Non è il crollo dell’ordine mondiale ma ciò che lo sostituirà L’Europa rischia di venire sottomessa – Il video

Mario Draghi avverte: non è il crollo dell’ordine mondiale a preoccupare, ma ciò che potrebbe prenderne il posto. In un video, l’ex presidente della Banca centrale europea spiega che l’ordine globale attuale, ormai in crisi, non è fallito per un’illusione, ma il vero rischio è quello di vedere l’Europa sottomessa a nuove forze emergenti.

«L’ ordine globale, oggi defunto, non è fallito perché fondato su un’illusione». Ma «il crollo di questo ordine non è di per sé la minaccia. Un mondo con meno scambi e regole più deboli sarebbe doloroso, ma l’Europa saprebbe adattarsi. La vera minaccia è ciò che lo sostituirà». È ancora una volta Mario Draghi a suonare la sveglia al Vecchio Continente. Ricevendo la laurea honoris causa a Leuven, in Belgio, l’ex premier rivolge un appello ai leader delle istituzioni Ue, invitandoli ad agire per non perdere l’appuntamento con la storia: «Gli Stati Uniti impongono dazi all’Europa, minacciano i nostri interessi territoriali e chiariscono, per la prima volta, di considerare la frammentazione politica europea funzionale ai propri interessi».🔗 Leggi su Open.online

