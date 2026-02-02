Mario Draghi la sveglia all’Europa e la via del ‘federalismo pragmatico’ per diventare una vera potenza | l’analisi del discorso

Mario Draghi ha dato un colpo di sveglia all’Europa, invitando i Paesi a prendere in mano il proprio destino. Durante un discorso all’Università di Lovanio, nelle Fiandre, ha sottolineato che l’Europa ha l’opportunità di diventare una vera potenza, tra Stati Uniti e Cina. Draghi ha parlato di un percorso di “federalismo pragmatico” per rafforzare l’unità e la forza del continente.

Mario Draghi ha (ri)suonatola sveglia alla bella addormentata Europa. “Tra tutti coloro che oggi si trovano stretti tra Stati Uniti e Cina, solo gli europei hanno l’opzione di diventare essi stessi una vera potenza – ha scandito parlando all’Università di Lovanio, nelle Fiandre, ricevendo una laurea honoris causa –. Solo gli europei hanno l’opzione di diventare una vera potenza autonoma. Dobbiamo quindi decidere: restare semplicemente un grande mercato, soggetto alle priorità altrui? Oppure compiere i passi necessari per diventare una potenza?”. Italy's former Prime Minister and former European Central Bank (ECB) president Mario Draghi poses during the Patron saint's day celebrations with the procession of the togati and the ceremonial awarding of six honorary doctorates at KU Leuven, in Leuven on February 2, 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

