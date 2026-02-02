Mario Draghi la sveglia all’Europa e la via del ‘federalismo pragmatico’ per diventare una vera potenza | l’analisi del discorso

Mario Draghi ha dato un colpo di sveglia all’Europa, invitando i Paesi a prendere in mano il proprio destino. Durante un discorso all’Università di Lovanio, nelle Fiandre, ha sottolineato che l’Europa ha l’opportunità di diventare una vera potenza, tra Stati Uniti e Cina. Draghi ha parlato di un percorso di “federalismo pragmatico” per rafforzare l’unità e la forza del continente.

Mario Draghi ha (ri)suonatola sveglia alla bella addormentata Europa. "Tra tutti coloro che oggi si trovano stretti tra Stati Uniti e Cina, solo gli europei hanno l'opzione di diventare essi stessi una vera potenza – ha scandito parlando all'Università di Lovanio, nelle Fiandre, ricevendo una laurea honoris causa –. Solo gli europei hanno l'opzione di diventare una vera potenza autonoma. Dobbiamo quindi decidere: restare semplicemente un grande mercato, soggetto alle priorità altrui? Oppure compiere i passi necessari per diventare una potenza?".

Draghi: “L’Europa può diventare una vera potenza”

Draghi avverte che l’Europa rischia di diventare divisa, subordinata e senza più industrie.

Draghi: "L'ordine globale è defunto. L'Europa rischia di venire divisa, deindustrializzata, divisa: serve un federalismo pragmatico"

L’ex premier Mario Draghi avverte che l’ordine globale è ormai finito.

