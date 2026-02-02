Mario Draghi all’Università di Leuven disegna l’Europa necessaria La riflessione di Polillo

Questa mattina Mario Draghi ha parlato all’Università di Leuven, concentrandosi su quale sia l’Europa di cui abbiamo bisogno. Ha messo in evidenza le sfide che il continente deve affrontare e le scelte da fare per costruire un futuro più stabile. La sua voce si è aggiunta alle riflessioni di Polillo, mentre si fa sempre più forte il dubbio sulla coerenza tra i banchieri centrali di oggi.

Esiste una consonanza tra coloro che sono stati banchieri centrali? È l’interrogativo che sorge dopo Davos. Dopo aver udito l’intervento del premier canadese Mark Carney ed oggi quello dell’ex Presidente del consiglio italiano: Mario Draghi. Personaggi, entrambi, prestati alla politica, ma con un pedigree che li accumuna: economisti, banchieri (in Canada ed in Inghilterra il primo, in Italia ed a Francoforte il secondo), e solo alla fine della loro carriera, destinati a svolgere un rilevante ruolo istituzionale. Identico il cruccio che ha legato i due diversi interventi: “quella rottura dell’ordine mondiale”, come ha detto Carney. 🔗 Leggi su Formiche.net

Mario Draghi ha parlato all’Università di Lovanio e ha detto chiaramente che l’ordine globale si sta sgretolando.

