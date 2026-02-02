Maria Rita Parsi una donna libera | il marito la verità sul fratello famoso e la scelta sui figli

Maria Rita Parsi, famosa psicologa e scrittrice, si è sempre distinta per la sua schiettezza e il coraggio di vivere secondo le proprie idee. Ha dedicato la vita ai bambini e alla tutela dei loro diritti, senza mai lasciarsi influenzare dalle pressioni esterne. La sua vita privata, però, è rimasta sempre lontana dai riflettori, anche quando si è trattato di rivelare il rapporto con il marito, il suo fratello famoso o le scelte sui figli. Ora, in un’intervista, ha deciso di parlare senza filtri, raccontando aspetti che fino a ora

Maria Rita Parsi è stata una donna profondamente libera, nelle idee come nelle scelte personali. Ha dedicato la vita ai bambini, alla difesa dei loro diritti e alla cura delle ferite più invisibili, ma ha sempre tenuto lontano dai riflettori tutto ciò che riguardava la sua sfera privata. Solo in rare occasioni, però, ha deciso di raccontare qualcosa di sé, lasciando emergere una visione dell’esistenza radicale, lucida e per certi versi spiazzante. Sapete perché Maria Rita Parsi non ha voluto figli? L’ha spiegato lei stessa: le sue parole. In una delle sue ultime interviste, Maria Rita Parsi aveva spiegato apertamente perché aveva scelto di non diventare madre. 🔗 Leggi su Donnapop.it

È morta a 78 anni a Roma Maria Rita Parsi, una delle psicologhe più note in Italia.

Maria Rita Parsi è morta ieri all'età di 76 anni.

Maria Rita Parsi morta, Vladimir Luxuria rivela: «Aveva un dolore alla gamba, ma mi ha detto che non aveva tempo di andare a farsi controllare»La puntata di La volta buona si apre con una notizia che gela lo studio: Maria Rita Parsi è morta questa mattina a 78 anni in seguito a un malore. La ... leggo.it

Addio a Maria Rita Parsi, una vita in difesa dei diritti dell'infanziaNell'aprile 2025 fu intervistata dalla Tgr Rai Molise a proposito del disagio giovanile e dei segnali premonitori. Ecco che cosa aveva detto ... rainews.it

